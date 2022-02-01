Akıllı telefon fiyatlarında yüzde 20 artış bekleniyor

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre, bu yıl akıllı telefon fiyatları çip krizi ve pandemi nedeniyle yüzde 20 artacak.

Akıllı telefon pazarına özel olarak yaptığı araştırmalarla adından sıkça söz ettiren Counterpoint Research, 2022'de akıllı telefon pazarını mercek altına aldı.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yılın başlarında ortaya çıkan çip tedarik sorunları ve bu yıl etkisini göstermeye devam eden pandemi, telefon fiyatlarını yukarıya çekmeye devam edecek.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK

Counterpoint Research raporuna göre, bu yıl akıllı telefon fiyatları dünya genelinde yüzde 10-20 oranında artacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, bir akıllı telefonun dünya pazarındaki ortalama maliyeti 308 dolar oldu. Bu, 2020'de 287 ve 2019'da 274 dolardı.

2021 yılında akıllı telefon fiyatlarındaki en büyük artış, yüzde 17,4 ile Orta Doğu ve Afrika pazarlarında kaydedilmişti..

Öte yandan, geçen yıl akıllı telefon fiyatları en az Güneydoğu Asya'da arttı ve bu bölgede fiyatlardaki artış ise sadece yüzde 2 yükseldi.

Yakın zamanda, Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin fiyat artışına gideceği belirtiliyor.

Bu da önümüzdeki aylarda akıllı telefonların ortalama maliyetini artıracak ve bu artış doğrudan fiyatlara yansıyacak.