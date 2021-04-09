Akıllı telefon harcamaları son bir yılda yüzde 50 arttı

2020 yılında akıllı telefonlar için yapılan ortalama ödeme, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 3 bin 600 TL’ye ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon kullanım oranı zirve yaptı. Bu durum, telefonlar için harcanan ortalama paraya da yansıdı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılında toplam 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştiğini ve akıllı telefonlar için yapılan ortalama ödemenin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 3 bin 600 TL’ye ulaştığını açıkladı.

Akıllı telefonların artan maliyeti, koruyucu kılıflar başta olmak üzere telefon aksesuarlarının kullanımını da yaygınlaştırdı.





"TELEFON KULLANANLARIN SAYISI 76 MİLYONU AŞTI"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deercase Turkey Pazarlama ve İletişim Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir, “Güncel araştırmalara göre Türkiye’de cep telefonu kullanıcılarının sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 76,89 milyona ulaştı, akıllı telefon kullanıcılarının oranı ise yüzde 97,2 oldu.

Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme rüzgarı eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda akıllı telefonlara olan ihtiyacı artırdı. Bu durum, kullanıcıları da daha donanımlı ve üst segment telefonlara yönlendirdi.

Ancak döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen yüksek fiyatların sabit kalması, kullanıcıların satın aldıkları cihazların herhangi bir zarar görmemesi ve tamir gibi yüklü ek masraflara neden olmaması adına aldığı önlemleri artırdı. Bunların başında ise koruyucu kılıf kullanımı geldi.” ifadelerini kullandı.