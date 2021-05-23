Akıllı telefon pazarı, ilk çeyrekte 100 milyar dolar gelire ulaştı

Akıllı telefon pazarı, yılın ilk çeyreğinde 100 milyar dolar gelire ulaşarak rekor kırdı.

Koronavirüs salgınının ilk başlarında zor günler geçiren akıllı telefon pazarı, geçtiğimiz yıl sonuna doğru hızlı bir toparlanma göstermişti.

Gelen verilere göre, söz konusu toparlanma yeni yılda da hızla devam ediyor. StrategyAnalytics tarafından yapılan analize göre, akıllı telefon pazarında elde edilen gelir yılın ilk çeyreğinde 100 milyar dolara ulaştı

İlk çeyrek satışlarında, 900 dolar üzerindeki premium sınıf telefonlar gelirin yüzde 25’ini oluşturdu.

EN FAZLA GELİR APPLE'DAN

ABD'li teknoloji devi Apple, 48 milyar dolarlık iPhone geliriyle piyasanın neredeyse yüzde 50'sine hakim durumda. Güney Koreli Samsung ise 24,8 milyar dolarlık gelirle ikinci sırada yer alıyor.

400 - 500 dolar arası segmentte Vivo lider konumda yer alırken, 190 - 300 dolar arasındaki telefonlarda en çok satan marka Oppo olarak göze çarpıyor.

100 dolar ve daha aşağı fiyat etiketine sahip giriş seviyesi segmente baktığımızda ise, en çok Tecno ve Infinix markalarının gelir elde ettiği görülüyor.

Sonuç olarak, giriş ve orta segmentte Çin markalarının üstünlüğü dikkat çekiyor. Analistler, bu tablonun yıl sonuna kadar herhangi bir değişikliğe uğramayacağını belirtiyor.