Akıllı telefon pazarı son 10 yılın en düşük seviyesinde Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre küresel akıllı telefon pazarı 2023'te on yılın en düşük seviyesini görecek.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Geçen yılın dördüncü çeyrek analizlerine göre akıllı telefon pazarı 270 milyon civarında satış yaptı ve yıllık yüzde 17 düşüş yaşadı. Böylece akıllı telefon pazarı, son 10 yılın en kötü dördüncü çeyreğini geçirdi.

2023'te de benzer bir senaryo olacak

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre küresel akıllı telefon pazarı 2023'te on yılın en düşük seviyesini görecek.

Counterpoint Research, 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 1,15 milyar cihaza düşmesini beklediğini açıkladı.

Çin ekonomisinin hızlı bir toparlanmadan uzak oluşu tüketicileri harcama konusunda temkinli davranmaya itiyor.

Yılda ortalama 450 milyon cihaz satın alan Çin'in akıllı telefon alımlarının yılda 270 milyona gerileyecek.

En az Apple etkilenecek

Enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle düşen talepler genellikle üst seviye telefonları etkilemiyor.

Analistler, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki düşüşten çok fazla etkilenmeyeceğini belirtiyor.

iPhone 15 serisi eylül ayında tanıtılacak ve Counterpoint yıl sonuna kadar seriden güçlü bir performans bekliyor.

Öte yandan, yıllık sevkiyatlar açısından Güney Koreli üretici Samsung, uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturuyor.

Analistler, özellikle iPhone 15 serisiyle birlikte bu yıl Apple'ın Samsung'u geçebileceğini düşünüyor.

Android satışları iOS'a göre daha çok düşecek

Piyasa analiz şirketi IDC, Android telefonların sevkiyatında, iOS cihazlara kıyasla yüzde olarak daha büyük bir düşüş bekleniyor.

IDC, Android telefon sevkiyatlarının yüzde 1,2 oranında düşeceğini, iOS cihaz sevkiyatlarının ise yüzde 0,5 oranında düşüş yaşayacağını söylüyor.

Küresel akıllı telefon piyasasında yaşanan sıkıntıların 2024 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, akıllı telefonların ortalama satış fiyatının 2022'de 334 dolardan 415 dolara yükseldiğini belirten analistler, bu fiyatın 2023'te 376 dolara kadar düşeceğini tahmin ediyor.