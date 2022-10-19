Akıllı telefon pazarında düşüş devam ediyor

Yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 9 civarında düşüş yaşadı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Daha önce, Samsung'un 50 milyon akılllı telefonunun depolarda kaldığını sizlerle paylaşmıştık. Gelen raporlar, pazardaki genel düşüşün sürdüğünü gösteriyor.

Akıllı telefon pazarı yüzde 9 daraldı

Yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 9 civarında düşüş yaşadı ve 2014 yılından bu yana en büyük gerileme yüzdesi görüldü.

Satış rakamları 300 milyon civarında gerçekleşirken en büyük artışı Apple elde etti. Ancak Samsung, hala pazarda açık ara lider.

Apple’ın bu dönemde pazar payı yüzde 15’den yüzde 18’e yükseldi. Samsung ise 1 puan artışla yüzde 22 payla zirvedeki yerini korudu.

Xiaomi değişim yaşamazken Oppo, Vivo gibi Çinli üreticilerin satışlarında düşüşler görüldü.