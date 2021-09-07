Akıllı telefon pazarında lider işlemci belli oldu

Küresel akıllı telefon işlemci pazarına ilişkin son rapor yayınlandı. İşte akıllı telefon pazarına liderlik eden işlemci markaları...

Counterpoint Research araştırma şirketi, akıllı telefon işlemci pazarına ilişkin son raporunu paylaştı.

Yayınlanan verilere göre MediaTek, yüzde 38'lik pazar payıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ediyor.

Tayvanlı yonga üreticisi, 5G pazarına hakim olan Dimensity 700 serisi işlemcileriyle büyük bir başarı elde ederken, 4G pazarında ise Helio P35 ve Helio G80 ile ses getiriyor.

QUALCOMM İKİNCİ SIRADA

ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, yüzde 32 pazar payı ile MediaTek'in ardından ikinci sırada karşımıza çıkıyor. Şirket, tıpkı MediaTek gibi 5G cihazlara yönelik işlemcileri sayesinde önemli bir pazar payı elde etti.

APPLE İLK ÜÇTE

iPhone 12'ye olan yoğun talep sayesinde Apple, yüzde 15'lik payla üçüncü sırada yer alıyor.

Samsung ve UNISOC, sırasıyla yüzde 7 ve 5 ile dördüncü ve beşinci sırada yer alırken, Huawei tarafından üretilen HiSilicon işlemcileri yüzde 3'lük bir pay alabildi.