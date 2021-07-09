Akıllı telefon pazarından çekilen LG, gelir rekoru kırdı

Akıllı telefon üretmeme kararı alan LG, yılın ikinci çeyreğinde pandeminin de etkisiyle tarihinin en yüksek çeyrek gelirini elde etti.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybetti.

Mobil telefon bölümüyle son 6 yılda toplamda 4.5 milyar dolar zarar açıklayan LG, yılın ikinci çeyreğinde gelir rekoru kırdı.

15 MİLYAR DOLAR GELİR

Mali tablo öncesi açıklanan tahmini rakamlara göre LG, ikinci çeyrekte toplamda 15 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin faaliyet kârı ise yüzde 65 artarak 967 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlar, Güney Koreli devin en yüksek çeyrek geliri olarak kayıtlara geçti.





MOBİL BÖLÜM YİNE ZARARDA

LG, her ne kadar akıllı telefon pazarından çekilse de ikinci çeyrek verilerinde mobil bölüm son kez yer aldı. Yıllardır zarar açıklayan telefon bölümü, bu çeyrekte de zarar ederek kimseyi şaşırtmadı.

Öte yandan şirket, gelirlerinin büyük bir kısmını ev elektroniği ürünlerinden elde ediyor.

Güney Koreli şirketten yapılan açıklamada, firmanın kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, akıllı evler, robotik, yapay zeka gibi daha fazla kâr getiren işlere yoğunlaştırmak istediği ifade edilmişti.