Akıllı telefon sektörü, yıl sonuna kadar büyümeye devam edecek

Akıllı telefon sektörü, yıl sonuna kadar büyümeye devam edecek

Analiz şirketi Canalys, akıllı telefon sektörünün yıl sonuna kadar yüzde 12 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Koronavirüs salgınının başında oldukça zor günler geçiren, ancak daha sonra toparlanarak büyümeye başlayan akıllı telefon sektörü, 2021 boyunca büyümeye devam edecek.

Teknoloji piyasası analiz şirketi Canalys, akıllı telefon sektörünün yıl sonuna kadar yüzde 12 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Canalys raporuna göre dünyada toplam akıllı telefon sevkiyatı, yıl sonuna kadar 1,4 milyar birimi bulacak.

5G DESTEKLİ TELEFONLARA İLGİ VAR

Söz konusu rapora göre, yılın ilk çeyreğinde satılan akıllı telefonların yüzde 37'sini 5G destekli modeller oluşturuyor. Bu oranın sene sonuna kadar yüzde 43’e çıkması bekleniyor.

Piyasaya sürülen ilk 5G destekli telefonlar, oldukça pahalı satışa çıkmıştı. Ancak üreticiler, gelişen teknolojilerle maliyeti düşürerek bu teknolojiyi orta segment modellere de getiriyor.

Bu nedenle, yıl sonunda 5G telefon sevkiyatlarının yüzde 32’sinin maliyeti 300 dolardan az olacak.