Akıllı telefon sektöründe dengeler değişiyor: Apple, 2025 sonunda Samsung'u geçebilir

Yeni bir pazar analizi raporuna göre, Samsung bu yıl dünyanın en büyük akıllı telefon markası unvanını kaybedecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devinin, ezeli rakibi Apple tarafından tahtından indirilmesi bekleniyor.

IPHONE 17 İLE ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Bloomberg'in Counterpoint Research verilerine dayandırdığı rapora göre, Apple'ın bu yıl yüzde 10 oranında büyümesi bekleniyor.

Buna karşılık Samsung'un büyüme beklentisi yüzde 4,6 seviyesinde kalırken, Apple'ın küresel pazardan yüzde 19,4 pay alacağı öngörülüyor.

2029'A KADAR LİDERLİK SÜREBİLİR

Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 17 serisi, sunduğu donanım yükseltmeleri ve istikrarlı performansıyla Çin ve ABD gibi kritik pazarlarda büyük ilgi gördü.

Analistler, Apple'ın yakaladığı bu ivme ile liderliğini 2029 yılına kadar sürdürebileceğini tahmin ediyor.

SAMSUNG'UN STRATEJİSİ YETERSİZ KALDI

Samsung son yıllarda donanım yükseltmelerinden ziyade yazılım geliştirmelerine odaklanırken, Apple yonga seti performansı ve ekosistem özellikleriyle öne çıktı.

Güney Koreli firmanın liderliği geri kazanmak için performans, kamera ve pil teknolojilerinde daha ciddi adımlar atması gerektiği belirtiliyor.