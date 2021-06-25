Akıllı telefon üreticisi Vivo, tablet pazarına giriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun tablet pazarına gireceği doğrulandı. Markanın ilk tablet modeli ise Vivo Pad olacak.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyordu.

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, artan talebi değerlendirmek için tablet pazarına girmeye karar verdi. Şirketin ilk tablet modeli ise, bu yılın son çeyreğinde satışa çıkacak olan Vivo Pad olacak.

Tabletin tasarımı daha önce internete sızdırılmıştı. Patent görüntüleri, Vivo Pad'in oldukça ince çerçeveli modern bir görünüme sahip olacağını ortaya koyuyor.

VIVO PAD NELER SUNACAK

Cihazın diğer muhtemel özelliklerini MediaTek veya Qualcomm işlemci, 4/6 GB RAM ve 8.040 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Ancak tabletin diğer özellikleri ve fiyat etiketi gibi detaylar henüz belli değil.

Vivo, lansmanın ardından Xiaomi ve Huawei'ye katılarak, tablet pazarına giriş yapan birkaç Çinli akıllı telefon üreticisinden biri olacak. Bunun yanı sıra, bir başka Çinli üretici Oppo'nun da tablet çıkarmayı planladığı söyleniyor.

TABLET PAZARI YÜKSELİŞTE

Counterpoint Research raporuna göre, tablet pazarında büyüme eğilimi sürüyor. Sevkiyatlar 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 53 arttı.