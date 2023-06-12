Akıllı telefon üretimi 9 yıl öncesine geriledi TrendForce'un yayınladığı son rapora göre, küresel akıllı telefon üretimi 2014 seviyesine düştü. İşte pazardan son rakamlar.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğini de etkilemiş ve akıllı telefon pazarı için zor günler başlamıştı.

TrendForce'a göre, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 azalarak 250 milyon adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu rakam,2014'ten bu yana en kötü üç aylık sonuç olarak kayıtlara geçti.

Samsung üretimi artırdı

Samsung, Galaxy S23 modelinin piyasaya sürülmesinin de yardımıyla üretimini bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5 oranında artırdı ve 61,5 milyon adet telefon üretti. Ancak şirket, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,7 daha az telefon üretti.

iPhone üretiminde büyük düşüş

Apple'ın iPhone üretimi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 27,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 düştü ve 53,3 milyon adede geriledi. Yeni iPhone 14 modelleri, bu hacmin yaklaşık yüzde 78'ini oluşturdu.

TrendForce, devam eden ekonomik gerilemenin kullanılmış ve yenilenmiş akıllı telefon satışlarını artırdığını belirtti.