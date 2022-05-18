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    Akıllı telefon ve PC çiplerine olan talep sert düştü

    Çin’in en büyük yonga üreticisi SMIC'in CEO'su Zhao Haijun, akıllı telefon ve PC çiplerine olan talebin oldukça düştüğünü söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:24
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    Akıllı telefon ve PC çiplerine olan talep sert düştü

    Geçtiğimiz yıl otomotiv sektöründe patlak veren ve ardından tüketici elektroniğine de sıçrayan çip krizi, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

    Çin’in en büyük yonga üreticisi SMIC'in CEO'su Zhao Haijun, akıllı telefonlar ve PC’ler için gereken çiplere olan talebin sert düştüğünü söylüyor.

    Stokları eritmek istiyorlar

    Akıllı telefon üreticilerinin şu anda elinde 5 aylık stokları olduğunu ve bu nedenle yeni ürün sipariş etmeden önce bu stokları eritmek istediklerini söyleyen Zhao Haijun, talep düşüşünün etkilerinin özellikle Çin’de hissedildiğini vurguladı.

    Zhao, satışlarında yaşanan düşüşün sebebi olarak Rusya ile Ukrayna savaşına bağlarken, akıllı telefon satışlarının bu yıl 200 milyon civarında azalacağını da sözlerine ekledi.

    Akıllı telefon ve PC çiplerine olan talep sert düştü #1


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