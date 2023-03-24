Akıllı telefonlar zamlanacak: İşlemci fiyatları yükseliyor İşlemci pazarının yüzde 95'ini elinde bulunduran ARM, fiyatlara zam yapacak. Bu da akıllı telefon pazarında fiyatların artacağı anlamına geliyor.

Haber Merkezi

Otomotivde patlak veren küresel çip tedarik krizi, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Birçok dev marka, üretimlerde zaman zaman kesintiler yaparken, parça fiyatları da yükselmeye başladı.

İşlemci pazarının yüzde 95'ini elinde bulunduran ARM, işlemci fiyatlarına telif hakkı sebebiyle zam yapacak.

Telefonlara da zam gelebilir

ARM’nin her bir işlemci tasarımı için talep ettiği tutarın artması ile birlikte, akıllı telefonların fiyatları da yükselebilir.

Qualcomm, MediaTek, Unisoc, Samsung ve Xiaomi gibi büyük firmalar şimdiden bu durumdan haberdar edildi.

Öte yandan, Samsung gibi kendi işlemcisini üreten markalar, ARM tasarımını bırakıp şirket içinde kendi tasarımını üretmeye geçebilir.

ARM, şu anda müşterilerinden tasarımlarına erişim için bir lisans ücreti ve TechInsights'a göre çip değerinin yüzde 1-2'si tutarında, sevk edilen her çip için yinelenen bir telif ücreti alıyor.

Ortalama olarak, Qualcomm ve MediaTek akıllı telefon çiplerinin maliyeti sırasıyla 40 ve 17 dolar olarak hesaplanıyor.

Yeni zamlar, müşterilerin ARM'ye aynı çipler için birkaç kat daha fazla ödeme yapmasına neden olabilir.

Çin'in önde gelen bir akıllı telefon üreticisinden bir yönetici, "Telif hakkı miktarı, ARM'nin şu anda aldığından en az birkaç kat daha yüksek olacak." dedi ve şimdiye kadar önerilen fiyat değişikliklerine karşı çıktı.

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iPhone'lar zamdan etkilenmeyebilir

ARM'nin en büyük müşterilerinden biri de tüm özel "Apple Silicon" yongaları için grubun teknolojisini lisanslayan Apple.

Apple'ın iPhone'lar için A-serisi yongaları ve Mac'ler için M-serisi yongaları ve daha fazlası şirket içinde tasarlanırken, lisanslı ARM teknolojisini kullanıyor.

Ancak Apple'ın ARM ile özel bir lisans ve telif anlaşması bulunuyor. Kaynaklara göre iPhone üreticisi, ARM'nin fiyatlandırma politikasından etkilenmeyecek.