Akıllı telefonlara gelecek yeni emojiler belli oldu Akıllı telefonlardaki emoji kütüphanesine 2024 yılında yeni emojiler eklenecek.

ensonhaber.com

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

Yeni emojiler yolda

Donanımhaber'in haberine göre, 2024'te geleceği belirtilen yeni emojiler arasında dikey olarak sallanan kafa, yatay olarak sallanan kafa, misket limonu, anka kuşu, kırık zincir, kahverengi mantar, aile siluetleri ve birden fazla cilt tonuna sahip insan emojileri yer alacak.

Emoji 15.1 karakterleri Eylül 2023'te son halini alacak ve ardından Apple, Google ve diğer cihaz üreticileri bunları gelecekteki iOS ve Android yazılım güncellemeleriyle telefonlara getirecek.