Akıllı telefonları şarj ederken yapılan 5 büyük hata

Telefon şarj ederken yapılan hatalardan ve batarya ömrünü artırma yöntemlerinden bahsettik.

Akıllı telefon kullanıcıları, genellikle bataryalarının biraz daha uzun süre dayanmasını ister. Ancak bataryaların ömrü zamanla azaldığından kullanıcıların yapabileceği çok fazla bir şey kalmaz.

Çoğu akıllı telefon, 300 ila 500 şarj döngüsüne dayanabilen lityum iyon bataryalara sahip.

Bu döngü sayısı, bataryaların 2 yıl boyunca tam kapasitede çalışması için yeterli olsa da daha sonra bu ömür yavaş yavaş azalır.

Herhangi bir lityum iyon batarya, 300 şarj döngüsünü aştığında, kapasitesi orijinal kapasitesinin yüzde 80’ine kadar düşebiliyor. Bu da kullanıcıların istemediği bir durum.

DOĞRU ŞARJ, BATARYA ÖMRÜNÜ ARTIRABİLİR

Peki ya birkaç şarj alışkanlığını değiştirerek, cep telefonunuzun pil ömrünü uzatabileceğinizi söylesek?

Aşağıdaki videomuzda, çoğu kişinin yaptığı şarj hatalarından kaçınarak, cep telefonunuzun pil sağlığını nasıl daha uzun süre koruyabileceğinizi anlattık.

AKILLI TELEFONLARI ŞARJ EDERKEN YAPILAN 5 BÜYÜK HATA - YOUTUBE'DAN İZLE



