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    Akıllı telefonları tehdit eden casus yazılım hızla yayılıyor

    Android akıllı telefonları tehdit eden PhoneSpy isimli bir casus yazılım, son dönemlerde hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, zararlı yazılımlara karşı kullanıcıları uyarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 12:04
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    Akıllı telefonları tehdit eden casus yazılım hızla yayılıyor

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    Siber güvenlik araştırmacıları, kurbanların Android cihazlarında açıkça gizlenen yeni bir casus yazılım ortaya çıkardı.

    PhoneSpy olarak adlandırılan yeni casus yazılım, mobil güvenlik firması Zimperium'daki araştırmacılar tarafından keşfedildi.

    google

    Casus yazılım telefona; bir kez sızdıktan sonra, kurbanın cihazından oturum açma kimlik bilgileri, mesajlar, kesin ayrıntılı konum ve görüntüler dahil olmak üzere verileri gizlice sızdırıyor.

    Araştırmacılar, PhoneSpy'ın mobil güvenlik uygulamaları da dahil olmak üzere, kullanıcı tarafından yüklenen tüm uygulamaları kaldırabildiğini de söylüyor.

    İNTERNET SİTELERİNDEN BULAŞIYOR

    Yayılım web trafiği yönlendirmesi veya sosyal mühendislik ile yapılıyor, çünkü bu casus yazılımın bulaştığı bir Google Play uygulaması henüz keşfedilmedi.

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