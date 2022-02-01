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    Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak ipuçları

    Akıllı telefon kullanıcılarının, telefonların şarj ömrünü artırabilmesi 5 farklı yöntem derledik.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:59
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    Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak ipuçları

    Güçlü donanımlar, parlak ekranlar, kaliteli özellikler ve birçok nedenden dolayı şarjınız daha hızlı tükenebilir.

    Her ne kadar en son çıkan telefonlar özellik bakımından çok güçlü olsa da ne yazık ki sonsuz batarya ömürlerine sahip değiller.

    Son zamanlarda daha güçlü bataryalara sahip olan telefonlar tanıtılıyor. Ancak her defasında yeni bir telefon alacak kadar bütçeniz olmayabilir.

    Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoda, şarj ömrünüzü artırabilecek 5 yöntemi listeledik.

    Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak 5 ipucu YOUTUBE

    Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak ipuçları #1

    Videonun sonunda da bahsettiğimiz gibi, eğer eski ve bataryası yıpranmış bir telefonunuz varsa bu yöntemler işe yaramayabilir. Bu nedenle yeni bir telefon veya orijinal yeni bir batarya almanız gerekiyor.


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