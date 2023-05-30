Akım devam ediyor! Mozilla, Firefox'a sohbet robotu ekliyor Mozilla, popüler internet tarayıcısında sohbet robotu ekleme planları yapıyor.

ensonhaber.com

ChatGPT sohbet botunun bir anda popüler olmasıyla birlikte birçok şirket, ürünlerine yapay zeka özellikleri eklemeye başladı.

Mozilla da Firefox tarayıcısına bir sohbet robotu eklemeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre, şirketin planları arasında ChatGPT ya da Google Bard botu var.

Hangi sohbet robotunun kullanılacağına ilişkin nihai karar, OpenAI ve Google ile yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak.

Google bir adım önde

Google'ın zaten Mozilla ile devam eden bir iş birliğinin olduğunu düşünürsek, iki şirketin anlaşmaya daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Google, Firefox'ta varsayılan arama motoru olmak için her yıl firmaya yüz milyonlarca dolar para ödüyor.

Ancak Mozilla, arama ve sohbet robotunu birbirinden ayırdığı için farklı bir anlaşma da gerçekleşebilir.

Öte yandan, sohbet botu özelliğinin Firefox tarayıcısına ne zaman entegre edileceğine dair şimdilik net bilgi yok.