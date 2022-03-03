Alan adlarının fiyatı 2029’a kadar yüzde 50 artacak

Verisign, 1 Eylül 2021’de ".com" uzantılı adların kayıt ve yenilemesi için talep ettiği toptan satış fiyatını yaklaşık yüzde 7 artırmıştı. Bu artışın 2029'a kadar yüzde 50'lere çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı rakamlarını açıklayan küresel alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı sağlayıcısı Verisign, yalnızca 2021’in son çeyreğinde 10.6 milyon artışla "com" ve "net" uzantılı alan adlarının sayısının 173.4 milyona ulaştığını açıkladı.

Verisign ayrıca, 1 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, her yeni ve yenilenen ".com" alan adı kayıtları için yıllık toptan satış ücretini 8,39’dan 8,97 dolara çıkaracağını duyurdu.

GEÇEN YIL YÜZDE 7 ARTMIŞTI

Şirket, alan adlarını koordine etmekten sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında, 1 Eylül 2021’de de yaklaşık yüzde 7’lik bir artış yapmıştı.

Fiyat politikasının geçmişi hakkında bilgi veren Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, “ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında Verisign'ın 2020, 2021, 2022 ve 2023'te .com alan adları için toptan satış fiyatını her yıl yüzde 7 artırmasına izin verildi.

İki yıllık bir 'dondurmanın' ardından Verisign, 2026-2029 döneminde fiyatları yeniden yıllık yüzde 7 oranında artırabilecek, sonra iki yıl daha donduracak.

"YÜZDE 50 ZAMLANACAK"

Bu döngünün bu şekilde devam etmesi durumunda, 10 yıl içinde .com alan adları, mevcut toptan satış fiyatı olan 8,39 üstünden yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacak.” diye konuştu.