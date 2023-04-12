Alibaba, yapay zeka sohbet robotuyla ChatGPT’ye rakip olacak Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri bir yapay zeka teknolojisini piyasaya süreceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanların popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye Çin'den yeni bir rakip geliyor.

Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri bir yapay zeka teknolojisini piyasaya süreceğini duyurdu.

Alibaba, Tongyi Qianwen adlı sohbet robotunun, “yakın gelecekte” şirketin sunduğu hizmetlere entegre edileceğini belirtti.

Tongyi Qianwen, başlangıçta toplantılarda konuşulanları yazılı not haline getirme, e-posta yazma ve ticari teklif taslakları hazırlama gibi görevleri yerine getirecek.

Yapay zeka daha sonra Amazon’un Alexa’sına benzeyen Alibaba’nın akıllı hoparlörü Tmall Genie’ye de eklenecek.

İngilizce de hizmet verecek

Yapay zekanın, Çincenin yanı sıra İngilizce de hizmet verebildiği ve ilk olarak Alibaba’nın iş yerlerindeki yazışmalar için geliştirdiği DingTalk adı uygulamaya entegre edileceği açıklandı.

Alibaba, ChatGPT tarzı bir yapay zeka üzerine çalıştığını bu yılın başlarında açıklamıştı.