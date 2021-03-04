Aliens: Fireteam, konsollar ve PC için bu yıl çıkış yapacak

Aliens: Fireteam, konsollar ve PC için bu yıl çıkış yapacak

Left 4 Dead benzeri üç oyunculu co-op PvE shooter oyunu "Aliens: Fireteam" 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.

Koronavirüs nedeniyle daha da büyüyen oyun pazarı, 2021 yılında da bir hayli hareketli geçecek.

Cold Iron Studios, Left 4 Dead benzeri co-op shooter oyun Aliens: Fireteam oyununu yaz aylarında piyasaya sürecek.

Bu yaz PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC (Steam) için çıkış yapacak oyun, Alien evreninde geçecek ve film ile paralel bir hikayeye sahip olacak.

5 FARKLI KARAKTER

Alien üçmesindeki olaylardan 23 yıl sonrasını anlatacak Aliens: Fireteam; Gunner, Demolisher, Technician, Doc ve Recon olmak üzere beş farklı oynanabilir karakter sunacak.

Oyunun sistem gereksinimleri ile ilgili şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



