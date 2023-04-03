Almanya, ChatGPT'yi engellemeyi gündemine aldı Almanya'nın veri koruma şefi, Handelsblatt gazetesine pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın veri güvenliği endişeleri nedeniyle ChatGPT'yi engelleyebileceğini söyledi.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya, kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle ChatGPT'ye erişim engeli getirmişti.

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Almanya da engellemeyi düşünüyor

Almanya'nın veri koruma şefi Ulrich Kelber, Handelsblatt gazetesine pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın veri güvenliği endişeleri nedeniyle ChatGPT'yi engelleyebileceğini söyledi.

Kelber, Almanya'nın yasak konusunda İtalya'dan daha fazla bilgi talep ettiğini sözlerine ekledi.

Fransa ve İrlanda'daki gizlilik kurumları da bulgularını tartışmak için İtalyan veri düzenleyicisiyle iletişime geçtiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yapan OpenAI, yapay zeka sistemlerini eğitirken kişisel verileri azaltmak için aktif olarak çalıştığını söylemişti.

İtalyan Verileri Koruma Ajansı, Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'nin kullanıcılarının yaşını kontrol etmediğini, uygulamanın sadece 13 yaş ve üzeri kişilere açık olması gerektiğini söylüyor.