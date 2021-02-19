Almanya, koronavirüs benzeri salgınlara karşı yapay zeka merkezi kurdu

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'nın Wildau kentinde salgınlara karşı yapay zeka merkezi kurdu. Yeni merkez, birkaç ay içinda faaliyete geçecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok bilimsel araştırma yapılıyor. Üstelik aşı ve diğer çalışmalar için yapay zeka ve süper bilgisayarlardan faydalanılıyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'nın Wildau kentinde salgınlara karşı yapay zeka merkezi kurdu.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, geçen ay inşaatına başlanan yapay zeka merkezinin, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.

SALGINLARA KARŞI HAYATA GEÇTİ

Amaçlarının, halk sağlığı araştırmaları için büyük veri kaynaklarını yapay zeka tabanlı teknolojilerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Wieler, söz konusu merkezle RKI'nın, salgınları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek, hastalıkların zorluklarını daha iyi hesaplamak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek istediğini aktardı.

"VİRÜSLER HAKKINDA BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ ÖĞRENEBİLİRİZ"

RKI'nın, laboratuvarlarda topladığı verileri diğer veri kaynaklarıyla (hava durumu raporları, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki raporlar veya Federal İstatistik Dairesi gibi) ilişkilendireceğini bildiren Wieler, "Bu şekilde, virüsler hakkında daha önce bilmediğimiz durumları öğrenebiliriz. Örneğin, yeni mutasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar tehlikeli olduklarını çok daha hızlı hesaplamak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.



Wieler, merkezde ilk başta 101 veri bilimcisi istihdam edeceklerini ve Wildau Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

