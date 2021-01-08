Almanya, sosyal medya platformlarını daha sıkı denetleyecek

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, ABD'de çıkan olayların ardından, demokrasileri korumak için internet platformlarına daha fazla yükümlülük getirileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump taraftarlarının başkent Washington'da kongre binasına düzenledikleri baskın ve burada yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, sosyal medya platformları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, internet platformlarının daha sıkı bir denetim altına alınması gerektiğini belirterek "Biz Avrupa'da, seçimleri koruma altına almak, kışkırtıcı ifadelerin silinmesini sağlamak ve yalanlarla komplo teorisi mitlerine karşı kararlı bir biçimde mücadele edebilmek için internet platformlarına sorumluluk yükleyeceğiz. Bu konu her şeyden daha acil." ifadelerini kullandı.

Bakan Lambrecht, hedeflerinin demokrasileri, internet üzerinden nefret ve şiddet kışkırtıcılığı yapan tahrik edici kişilerden korumak olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYA GEÇ KALDI

Lambrecht, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının, kongre baskınından sonra Trump'ın mesajlarını silmesini ise, "çok geç kalınmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Twitter, Facebook ve Snapchat, ABD Başkanı Trump'ın hesaplarını geçici olarak kilitlemişti.

