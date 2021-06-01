Almanya, uydu interneti için vatandaşlara teşvik verecek

Almanya'da hükümet, kırsal bölgelerdeki vatandaşlarına uydu interneti için teşvik vermeye hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda bazı şirketler uydu interneti hizmeti üzerinde çalışıyor. Örneğin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın ulaşılamayan birçok noktasına internet sunmak için Starlink uydularını fırlatıyor.

Almanya hükümeti, özellikle Elon Musk'ı sevindirecek yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya'nın Elon Musk'ın Starlink'i gibi uydu internet hizmetleri için donanım satın alınmasını destekleyerek, kırsal alanlardaki vatandaşların internete daha iyi erişmelerine yardımcı olmak istediklerini açıkladı.

Bu destek sayesinde, Starlink’in aylık internet maliyeti değil, kurulumu için gereken uydu anteni gibi parçalar kullanıcılara teşvik kapsamında sunulacak.

STARLINK FİYATI

SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

Elon Musk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Starlink ile internet erişimi isteyenlerin başvurularının 500 bini geçtiğini duyurmuştu.

Starlink hizmeti, şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya'dan toplam yedi farklı ülkede beta aşamasında kullanılabiliyor. Ancak şirketin hedefi, 2021 sonu itibarıyla bu hizmeti tüm ülkelere sunmak.