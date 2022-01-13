Almanya: Xiaomi telefonlarında sansür yok

Almanya'nın federal siber güvenlik gözlemcisi, Xiaomi tarafından üretilen akıllı telefonlarda herhangi bir sansür işlevi bulamadı.

Geçtiğimiz yıl Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin’de üretilen akıllı telefonlarda "yerleşik sansür" özelliğinin bulunduğunu tespit ettiklerini söylemişti.

Bakanlık, bu kapsamda vatandaşlarına Çin’de üretilen akıllı telefonları satın almamalarını ve halihazırda bu cihazları kullananların da telefonları çöpe atmaları gerektiği uyarısını yapmıştı.

Litvanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi tarafından üretilen ve Avrupa’da satışa sunulan akıllı telefonların ‘Özgür Tibet’, ‘Yaşasın Tayvan’ın bağımsızlığı’ veya ‘demokrasi hareketi’ gibi terimleri tespit etme ve sansürleme imkanına sahip olduğunu öne sürüyor.

ALMANYA: SANSÜR BULGUSU YOK

Almanya'nın federal siber güvenlik gözlemcisi BSI, Çinli Xiaomi tarafından üretilen cep telefonlarında herhangi bir sansür işlevi olduğuna dair kanıt bulamadığını açıkladı.

BSI sözcüsü, "Sonuç olarak BSI, daha fazla araştırma veya başka önlemler gerektirecek herhangi bir anormallik belirleyemedi." dedi.