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    Almanya'dan çip üreticilerine 14 milyar euroluk teşvik

    Almanya, 14 milyar euroluk devlet yardımı ile çip üreticilerinin ülkede üretim yapmasını istiyor.
    • 06.05.2022 - 17:41
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    Almanya'dan çip üreticilerine 14 milyar euroluk teşvik

    Küresel çip sıkıntısı ve tedarik zinciri darboğazları; otomobil üreticileri, sağlık hizmeti sağlayıcıları, telekom operatörleri ve diğer şirketler için adeta bir kâbusa döndü.

    Şubat ayında Avrupa Komisyonu, talepteki patlama nedeniyle Avrupa Birliği'nde çip üretimini teşvik etme planlarını duyurmuş ve çip fabrikaları için devlet yardımını kolaylaştıracak yeni yasalar önermişti.

    Almanya'dan 14 milyar euro teşvik

    Reuters'ta yer alan habere göre Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, perşembe günü yaptığı açıklamada, Almanya hükümetinin çip üreticilerine 14 milyar euro destek vereceğini duyurdu.

    Habeck, akıllı telefonlardan arabalara kadar her şeyde kullanılan yarı iletken eksikliğinin çok büyük sorun olduğunu da sözlerine ekledi.

    almanya

    Mart ayında, ABD'li yonga üreticisi Intel, 17 milyar eurolukd ev bir çip üretim tesisi için Almanya'nın Magdeburg kasabasını seçtiğini duyurmuştu.

    Hükümet kaynakları, söz konusu projenin devlet tarafından milyarlarca euroluk fonla desteklendiğini açıklamıştı.

    Bakan Habeck, Almanya'daki şirketlerin hala bazı bileşenler için dışa bağımlı olduğunu, ancak Intel gibi ülkede üretim yapacak başka şirketlerin de olacağını belirtti.


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