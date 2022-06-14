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    Almanya'dan Intel'e 6.8 milyar euroluk teşvik

    Almanya'nın Magdeburg bölgesinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planlayan Intel, hükümetten 6.8 milyar euro teşvik alacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:18
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    Almanya'dan Intel'e 6.8 milyar euroluk teşvik

    Küresel çip sıkıntısı ve tedarik zinciri darboğazları; otomobil üreticileri, sağlık hizmeti sağlayıcıları, telekom operatörleri ve diğer şirketler için adeta bir kâbusa döndü.

    Şubat ayında Avrupa Komisyonu, talepteki patlama nedeniyle Avrupa Birliği'nde çip üretimini teşvik etme planlarını duyurmuş ve çip fabrikaları için devlet yardımını kolaylaştıracak yeni yasalar üzerinde çalışmalara başlamıştı.

    Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Almanya hükümetinin çip üreticilerine 14 milyar euro destek vereceğini duyurmuştu.

    intel

    6.8 milyar eurosunu Intel alacak

    Almanya hükümeti, Intel'in Avrupa’da kurulacak ilk fabrikası için yaklaşık 6,8 milyar euroluk teşvik sağlanacağını duyurdu. Intel'in bu fabrikaya yapacağı toplam yatırım ise 17 milyar euroyu bulacak.

    Almanya’nın Intel'in Magdeburg'daki fabrikası için sağladığı teşvik, şirketin 33 milyar euroyu aşan yatırımının yalnızca beşte birini oluşturuyor.

    Bununla birlikte inşaatın 2023'ün ilk yarısında başlaması ve 2027'de tamamlanması bekleniyor.


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