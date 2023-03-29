Almanya'dan Microsoft hakkında tekelleşme incelemesi Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Microsoft'un pazar gücüne yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AA

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un pazar gücüne yönelik soruşturma başlattı.

Federal Kartel Dairesi'nden (The Bundeskartellamt) yapılan açıklamada, soruşturma ile "Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için olağanüstü öneme sahip bir şirket olarak belirlenip belirlenmeyeceğine" karar verileceği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Microsoft'un geleneksel olarak Windows ve Office programları ile işletim sistemleri ve ofis yazılımlarında güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Mundt, Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için olağanüstü öneme sahip olduğunun tespit edilmesi halinde bunun rekabeti sağlamak için erken aşamada harekete geçmelerini sağlayacağını vurguladı.

Almanya birçok şirketi inceliyor

Federal Kartel Dairesi, Ocak 2022'de Google'ın ana şirketi Alphabet'i piyasa genelinde rekabet için çok önemli olarak sınıflandırmıştı.

Mayıs 2022'de ise Facebook'un sahibi Meta ve Temmuz 2022'de Amazon, söz konusu sınıflandırmaya dahil olmuştu.