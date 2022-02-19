Almanya'dan sonra Japonya da hidrojenle çalışan trene geçti

Japonya'nın sıfır karbondioksit emisyonuna sahip hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımı yapıldı.

3 yıl önce ilk kez Almanya'nın hizmete soktuğu hidrojen yakıtlı çevreci trenin bir benzeri bu kez Japonya'da tanıtıldı.

East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi iş birliğiyle ürettiği "Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk trenini" tanıttı.

OKSİJEN REAKSİYONUYLA ELEKTRİK ÜRETİYOR

Tren, çatısındaki tanklarda muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesi sonucu elektrik üretiyor.

SAATTE 10 KM. HIZA ULAŞIYOR

Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen trenin Mart'tan itibaren test sürüşlerine girmesi, 2030'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

KARBONDİOKSİT EMİSYONU SIFIR

Japon firma, "sıfır karbondioksit emisyonlu" yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor.

Japonya'da hidrojenle çalışan yolcu taşıt ve otobüsleri hizmet verebilirken ilgili kanun, trenlerin bu yakıtı kullanabilmesine izin vermiyor.

Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.