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    Almanya'dan sonra Japonya da hidrojenle çalışan trene geçti

    Japonya'nın sıfır karbondioksit emisyonuna sahip hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımı yapıldı.
    • AA
    • 19.02.2022 - 08:27
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    Almanya'dan sonra Japonya da hidrojenle çalışan trene geçti

    3 yıl önce ilk kez Almanya'nın hizmete soktuğu hidrojen yakıtlı çevreci trenin bir benzeri bu kez Japonya'da tanıtıldı.

    East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi iş birliğiyle ürettiği "Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk trenini" tanıttı.

    OKSİJEN REAKSİYONUYLA ELEKTRİK ÜRETİYOR

    Tren, çatısındaki tanklarda muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesi sonucu elektrik üretiyor.

    SAATTE 10 KM. HIZA ULAŞIYOR

    Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen trenin Mart'tan itibaren test sürüşlerine girmesi, 2030'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

    Almanya dan sonra Japonya da hidrojenle çalışan trene geçti #1

    KARBONDİOKSİT EMİSYONU SIFIR

    Japon firma, "sıfır karbondioksit emisyonlu" yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor.

    Japonya'da hidrojenle çalışan yolcu taşıt ve otobüsleri hizmet verebilirken ilgili kanun, trenlerin bu yakıtı kullanabilmesine izin vermiyor.

    Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.

    Almanya dan sonra Japonya da hidrojenle çalışan trene geçti #2


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