Petrol
89.93
-1.84%
Euro
18.2697
-0.12%
Dolar
18.5818
0.01%
Altın
987.23
0.06%
Borsa
3827
-0.53%
Bitcoin
365.238
-0.90%
BTXN Coin
9.38
-1.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Almanya’dan Telegram'a 5.1 milyon euro ceza

    Almanya'ya temsilci atamayarak Alman yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'a 5.1 milyon euro ceza kesildi.
    • 18.10.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya’dan Telegram'a 5.1 milyon euro ceza

    Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

    iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama, Almanya'dan ceza aldı.

    Telegram'a 5.1 milyon euro ceza

    Almanya Adalet Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Telegram'ın Ağ Yürütme Yasası'nı (NetzDG) ihlal ederek yasa dışı içeriği bildirmek için yasal bir yol oluşturmadığı belirtildi.

    AA'nın haberine göre, Telegram'ın Almanya’da temsilci atamadığı belirtilen açıklamada, bu durumda Alman yasalarına uymadığı için Telegram'a 5 milyon 125 bin euro para cezası kesildiği belirtildi.

    telegram

    Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal paylaşım ağı operatörlerinin platformlarında nefret ve şiddete teşvike karşı hareket etme konusunda özel bir sorumluluk taşıdıklarını belirterek, “Bu yasal zorunluluk ve bu sorumluluktan ulaşılmaz olmaya çalışılarak kaçınılamaz.” ifadesini kullandı.


    Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzleyicileri duygu yüklü bir bölüm bekliyor!
    Medya

    Hayat Bugün dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzleyicileri duygu yüklü bir bölüm bekliyor!

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti
    Gündem

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir