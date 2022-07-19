Almanya'dan Tesla'ya yanıltıcı reklam davası

Alman tüketici grubu, gizlilik endişeleri ve CO2 reklamları nedeniyle Tesla'ya dava açtı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında geçen yıl üretime başlayacaktı. Ancak yerel makamlar, Tesla'nın açılışını sürekli geciktirdi.

Üretimin gecikmesi nedeniyle açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, Alman hükümetini suçlamıştı.

Tesla'nın başı Almanya ile dertte

Görünüşe göre Tesla'nın Almanya'da yaşadığı sıkıntılar bununla da kalmayacak. Almanya'nın en büyük tüketici koruma grubu VZBV, Tesla'ya yanıltıcı reklam ve veri koruma ihlalleri iddiasıyla Berlin mahkemesinde dava açtı.

Grup, Tesla'nın bir Tesla elektrikli araç satın alırken tüketicilerin ne kadar karbondioksit emisyonu tasarrufu sağladığı konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığını söyledi.

Almanlar, Tesla kameralarından da şikayetçi

Bildiğiniz gibi Tesla modellerinin dışı kameralarla çevrili. Nöbetçi Modu denilen bu özellik, aracın etrafındaki ortamı sürekli olarak izleyerek Tesla araçlarında benzersiz bir koruma sağlıyor.

Aracın üzerindeki harici kameraları kullanan özellik etkinleştirildiğinde, araç güvenliğini tespit etmek için “Bekleme” durumuna giriyor ve dışarıdan herhangi bir tehdit algıladığında uyarı veriyor.

Almanya'nın en büyük tüketici koruma grubuna göre bu kameralar, ülkenin veri koruma yasasını ihlal ediyor.

Tesla, Almanya'daki fabrikasını açana kadar oldukça zorlu bir süreçten geçmişti. Görünüşe göre şirket, ülkede sıkıntı yaşamaya devam edecek.