Almanya'dan uyarı: Rus merkezli Kaspersky kullanmayı bırakın

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi, Rus güvenlik şirketi Kaspersky'a yönelik uyarılarda bulundu ve antivirüs yazılımının kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle birçok Rus merkezli şirket mercek altına alınıyor. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük antivirüs yazılımlarından Kaspersky, Almanya'nın radarına girdi.

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI), Rusya merkezli Kaspersky antivirüs yazılımının kullanılmaması gerektiği yönünde çağrı yaparak kullanıcıları uyardı.

RUSYA, YAZILIM ÜZERİNDEN SALDIRABİLİR

Rusya’nın antivirüs yazılımı üzerinden siber saldırı gerçekleştirme ihtimali olduğunu belirten Almanya, kullanıcıların farklı alternatiflere yönelmesini istedi.

KASPERSKY AÇIKLAMA YAPTI

Kaspersky, Kremlin ve şirket arasında bir bağlantı olduğu yönündeki iddialarını reddetti ve Almanya'nın açıklamalarını yalanladı.

Şirket, “Kaspersky, özel küresel bir siber güvenlik şirketidir ve özel bir şirket olarak, Rus ya da başka bir hükûmetle ilişiği yoktur.” açıklamasını yaptı.

Veri işleme alt yapısının 2018 yılından beri İsviçre’de olduğunu hatırlatan şirket, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

