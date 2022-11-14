Petrol
94.95
-1.08%
Euro
19.203
-0.09%
Dolar
18.6007
0.30%
Altın
1.057
0.28%
Borsa
4559
2.31%
Bitcoin
317.360
-0.46%
BTXN Coin
6.75
11.20%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Aman dikkat! VPN açıkken girmemeniz gereken tek uygulama...

    VPN ile internet erişimi anonim bir bağlantı sağlasa da, yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle banka hesaplarınıza VPN üzerinden girmemeniz tavsiye ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aman dikkat! VPN açıkken girmemeniz gereken tek uygulama...

    Türkiye'nin gündeminde terör saldırısı nedeniyle "bant daraltması" uygulaması söz konusu.

    Sosyal medya platformlarından yayılan dezenformasyonu en aza indirmek amacıyla internet hızı yavaşlatılıyor. Bu noktada sosyal medyaya girmek isteyen kullanıcılar VPN'e yöneliyor.

    İnternet erişimindeki kısıtlamalar nedeniyle VPN ile bağlanmayı tercih edebilirsiniz. Anonim bir ağ sunan VPN sağlayıcı uygulamalar, internette dilediğiniz gibi sörf yapmanızı sağlayabilir. Ancak bu durum yüzde yüz güvenlidir demek yanlıştır.

    Öncelikle tercih ettiğiniz sağlayıcının güvenilir olması ve veri madenciliği yapmaması gerekir.

    Öte yandan bilişim uzmanlarının dikkat çektiği bir konu var ki; Banka bilgileriniz...

    Aman dikkat! VPN açıkken girmemeniz gereken tek uygulama... #1

    VPN açıkken mobil bankacılık kullanmayın

    Online bankacılık sistemleri milyonlarca vatandaşın tercih ettiği bir uygulama.

    Para transferi, hesap bilgileriniz, kredi kartlarınız gibi birçok finans durumlarını yönettiğiniz mobil bankacılık uygulamaları güvenliğinizi sağlamanız gereken konulardır. Bu nedenle VPN açıkken bu uygulamalara girmemenizde fayda var.

    Bankalar konuyla ilgili "Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda herhangi bir VPN uygulaması aktif durumdayken İnternet ve Mobil Şube kullanımı güvenlik riski taşımaktadır." uyarısında bulunuyor.

    Güvenilir olmayan VPN ve DNS’lerin kullanıcı adı, şifre ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin sızmasına sebep olabilir.


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Taksim’de patlama sonrası yürek yakan kare
    Gündem

    Taksim’de patlama sonrası yürek yakan kare

    18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü
    Dünya

    18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü

    Görüş Bildir