Aman dikkat! VPN açıkken girmemeniz gereken tek uygulama...

VPN ile internet erişimi anonim bir bağlantı sağlasa da, yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle banka hesaplarınıza VPN üzerinden girmemeniz tavsiye ediliyor.

Türkiye'nin gündeminde terör saldırısı nedeniyle "bant daraltması" uygulaması söz konusu.

Sosyal medya platformlarından yayılan dezenformasyonu en aza indirmek amacıyla internet hızı yavaşlatılıyor. Bu noktada sosyal medyaya girmek isteyen kullanıcılar VPN'e yöneliyor.

İnternet erişimindeki kısıtlamalar nedeniyle VPN ile bağlanmayı tercih edebilirsiniz. Anonim bir ağ sunan VPN sağlayıcı uygulamalar, internette dilediğiniz gibi sörf yapmanızı sağlayabilir. Ancak bu durum yüzde yüz güvenlidir demek yanlıştır.

Öncelikle tercih ettiğiniz sağlayıcının güvenilir olması ve veri madenciliği yapmaması gerekir.

Öte yandan bilişim uzmanlarının dikkat çektiği bir konu var ki; Banka bilgileriniz...

VPN açıkken mobil bankacılık kullanmayın

Online bankacılık sistemleri milyonlarca vatandaşın tercih ettiği bir uygulama.

Para transferi, hesap bilgileriniz, kredi kartlarınız gibi birçok finans durumlarını yönettiğiniz mobil bankacılık uygulamaları güvenliğinizi sağlamanız gereken konulardır. Bu nedenle VPN açıkken bu uygulamalara girmemenizde fayda var.

Bankalar konuyla ilgili "Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda herhangi bir VPN uygulaması aktif durumdayken İnternet ve Mobil Şube kullanımı güvenlik riski taşımaktadır." uyarısında bulunuyor.

Güvenilir olmayan VPN ve DNS’lerin kullanıcı adı, şifre ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin sızmasına sebep olabilir.