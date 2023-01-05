Amazon, 18 binden fazla çalışanı işten çıkaracak

Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, 18 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar, dünya devi online alışveriş sitesi Amazon'u da vurdu.

Amazon, geçtiğimiz aydan itibaren kurumsal ve teknoloji pozisyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket genelindeki işten çıkarmaların 2023 yılına sarkacağını açıklamış ve daha fazla rolün azaltılacağını belirtmişti.

Amazon, 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, 18 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

AA'nın haberine göre Jassy, "Kasımda ve bugün açıkladığımız rakamlara göre, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Bazı birimlerin işten çıkarmalardan etkileneceğini kaydeden Jassy ancak işlerine son verilecek kişilerin çoğunluğunun Amazon mağazaları ile kişiler, deneyim ve teknoloji (PXT) organizasyonunda olduklarını belirtti.

Jassy, işten çıkarılan çalışanlara tazminatlar ve geçici süreli sağlık sigortaları primlerinin ödenmesi gibi bazı desteklerinin olacağını kaydetti.

Kasımda şirket, büyük çaplı işten çıkarmalara başlayacağını duyurmuştu.

Eylül ayı verilerine göre, Amazon'un 1,5 milyon çalışanı bulunuyor