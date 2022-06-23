Amazon Alexa, ölen kişinin sesini kopyalayacak

Amazon, bir kişinin sesini kısa bir kesitten alarak daha uzun konuşmaya programlayacak bir Alexa özelliği üzerinde çalışıyor.

Amazon’un Las Vegas’ta düzenlenen re:MARS konferansında şirketin yenilikleri, teknolojileri duyuruluyor. Bu yeniliklerden biri oldukça dikkat çekici.

Amazon, bir kişinin sesinin kısa ses kliplerini sentezleyebilen ve ardından onu daha uzun konuşma olarak yeniden programlayabilen bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

"Ölen kişi masal okuyabilecek"

Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Alexa Baş Bilim İnsanı Rohit Prasad, bu özellik sayesinde “Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek." dedi.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Alexa'ya eklenecek bu özellik, ölen kişinin anılarının taze kalmasını sağlayacak.

Öte yandan, bu yeni teknoloji bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Örneğin ölmesine çok üzüldüğünüz bir kişinin sesini sürekli olarak Alexa'dan duymak, daha fazla üzülmenize neden olabilir ve duygularınız bozulabilir.