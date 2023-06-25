Amazon, Hindistan'daki yatırımını 26 milyar dolara çıkardı Amazon, Hindistan'daki yatırımını 2030 yılına kadar 26 milyar dolara çıkardığını duyurdu.

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ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Hindistan'daki yatırımlarını 2030 yılına kadar 26 milyar dolara çıkaracağını ve planlanan yeni yatırımlara 6,5 ​​milyar dolar ekleyeceğini duyurdu.

Söz konusu yatırım artırma kararı, Amazon CEO'su Andy Jassy ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD'de bir araya gelmesinden sonra alındı.

Amazon'un yatırımları devam ediyor

Jassy herhangi bir bilgi vermese de duyuru, Amazon'un bulut bilgi işlem birimi Amazon Web Services'in (AWS) geçen ay 2030'un sonuna kadar ülkede 1,06 trilyon rupi (12,9 milyar dolar) yatırım yapacağını söylemesinin ardından geldi.

Bir Amazon blog gönderisinde, Modi ve Jassy'nin Hint girişimleri desteklemek, istihdam yaratmak, ihracatı sağlamak, dijitalleşmek ve bireyleri ve küçük işletmeleri küresel olarak rekabet etmeleri için güçlendirmek hakkında konuştukları belirtildi.