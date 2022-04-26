Amazon, insansı robotlar için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon, insansı robotlar için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon, insansı robot teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Son zamanalarda insansı robotların sayısı artmaya başladı ve birçok şirket, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Amerika merkezli e-ticaret devi Amazon, şimdiden insansı robotlara büyük ilgi gösteren şirketler arasında yer alıyor.

Şirket, insansı robot teknolojilerini desteklemek amacıyla 1 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

Webtekno'da yer alan habere göre Amazon, yatırım yapılacak şirketlerin kendileriyle çalışabileceğini, dilerlerse bu yatırımı kendi şirketlerinin büyümesi için de kullanabileceklerini söylüyor.

Amazon, ayırdığı fonun 150 milyon dolarını iki ayaklı robot üretimi yapan Agility Robotics’e sağlayacak.

Şirketler şimdiden belirlendi

Paranın geri kalan kısmı ise giyilebilir teknolojiler geliştiren Modjoul, envanter doğrulamaları için bilgisayar teknolojisi kullanan Vimaan, raf istifleme sistemi için robot teknolojisi kullanan BionicHIVE ve dokunsal robot kolları üzerinde çalışamalar yapan Mantis Robotics arasında paylaştırılacak.