Amazon, internet projesi için 4 bin 500 ek uydu izni istiyor

Amazon, internet projesi için 4 bin 500 ek uydu izni istiyor

Uzaydan internet sağlamak isteyen Amazon, ilk uydularını gelecek yılın sonlarına doğru uzaya fırlatacak. Şirket, ek olarak 4 bin 500 uydu daha fırlatmak için ABD'den onay istedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri geçtiğimiz yıl vermişti. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

4 BİN 500 UYDU İÇİN DE İZİN İSTEDİ

Amazon, şirketin dünyanın dört bir yanındaki yüksek hıza sahip olmayan bölgelere geniş bant internet sağlama çabasının bir parçası olarak, 4 bin 500'den fazla ek uydu fırlatmak için ABD iletişim düzenleyicilerinden onay istedi.

Eğer Amazon gerekli izinleri alırsa, uzaya 7 bin 736 internet uydusu fırlatabilecek.

İLK TEST UYDULARI 2022'DE FIRLATILACAK

Amazon'dan yapılan açıklamada, 2022’nin sonlarında şirketin Project Kuiper isimli uzay internet projesi için ilk test uydularının fırlatılacağı belirtildi.

Amazon, uyduları düşük Dünya yörüngesine fırlatmak için roket girişimi ABL Space Systems ile anlaşma imzaladı.

Amazon'un müşterilerine internet hizmeti verebilmesi için yörüngede en az 578 uyduya ihtiyacı var.