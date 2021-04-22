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    Amazon, marketlerde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

    Amazon, ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için, bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.04.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:06
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    Amazon, marketlerde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

    ABD'li e-ticaret devi Amazon, ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için yeni teknolojilerini hayata geçirmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz yıllarda kasiyersiz mağazalarını kullanıma açan şirket, şimdi de avuç içi ile ödeme sistemini marketlere getiriyor.

    Amazon, şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

    Amazon'dan yapılan açıklamada, mağazalardan yapılan alışverişlerde müşterilerin avuç içlerini kullanarak ödeme yapmalarını sağlayan "Amazon One" adı verilen teknolojinin geçen yıl eylül ayında yayınlandığı hatırlatıldı.

    BİNLERCE MÜŞTERİ KAYDOLDU

    Söz konusu teknolojinin Seattle bölgesindeki çeşitli Amazon mağazalarına giriş ve alışverişlerde ödeme seçeneği olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, binlerce müşterinin bu hizmet için kaydolduğu ve geri bildirimlerin olumlu olduğu aktarıldı.

    AMAZON ONE

    Açıklamada, avuç içi ile ödeme teknolojisinin gıda perakendesi zincirlerinden Whole Foods'un Seattle'daki bir marketinde ödeme seçeneği olarak sunulmaya başlandığı belirtilerek, gelecek aylarda kentte bulunan 7 Whole Foods marketinde daha avuç içi ödeme teknolojisinin ödeme seçeneği olarak sunulmasının planlandığı ifade edildi.

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