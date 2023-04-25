Amazon Prime Türkiye fiyatı yüzde 393 zamlandı Uzun bir süre 7.90 TL'lik abonelik ücretini sabit tutan Amazon Prime, daha fazla dayanamadı ve fiyatlara yüzde 393 zam yaptı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon’un sunmuş olduğu Amazon Prime abonelik hizmeti Türkiye’de zamlandı.

Geçtiğimiz aylarda Prime abonelik fiyatları diğer ülkelerde de artış göstermiş, ancak bu zamlar Türkiye’ye yansımamıştı.

Amazon Prime'dan büyük zam

Uzun bir süre 7.90 TL'lik abonelik ücretini sabit tutan Amazon Prime, daha fazla dayanamadı ve fiyatlara yüzde 393 zam yaptı.

2020’den beri aylık 7.90 TL olan paket, 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL’den sunuluyor. Zamlı fiyat, 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor.

Bunun yanında Prime aboneleri aynı zamanda Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.