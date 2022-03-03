Amazon, Ukrayna'ya milyonlarca dolar yardım edecek

Amazon CEO'su Andy Jassy, Ukrayna için lojistik ve siber güvenlik desteği sözü verdi ve milyonlarca dolar yardım paketi hayata geçireceklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması teknoloji dünyasında da geniş yankı bulurken, birçok şirket Rusya'ya yaptırım uygulamıştı.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurmuştu.

Ukrayna'ya yardım eli uzatan dev şirketler arasına Amazon da eklendi. Bu haftanın başlarında insani yardım çabaları için Ukrayna'ya 10 milyon dolara kadar bağışta bulunma sözü veren Amazon, şimdi de ülkedeki kapasitesini artıracak.

Amazon, çarşamba günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Amazon'un Ukrayna'ya verdiği desteğin bir parçası olarak hükümetlere ve şirketlere yardım etmek ve ihtiyaç sahiplerine malzeme sağlamak için lojistik kapasitesini ve siber güvenlik uzmanlığını kullandığını söyledi.

"AMAZON, UKRAYNA HALKININ YANINDADIR"

Amazon CEO'su Andy Jassy, ​​Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından "Amazon, Ukrayna halkının yanındadır ve yardım etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.