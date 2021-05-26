Amazon, ünlü film stüdyosu MGM'yi 8,45 milyar dolara satın aldı

Amazon, prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden Metro Goldwyn Mayer'ı 8,45 milyar dolar karşılığında bünyesine katmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

E-ticaret devi Amazon'un, dünyanın en köklü film-dizi prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden biri olan Metro Goldwyn Mayer'ı (MGM) bünyesine katmak için görüşmeler yaptığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

Amazon, medya şirketi Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını resmen duyurdu.

ANLAŞMA İMZALANDI

Amazon ile MGM arasında satın alma anlaşmasının imzalandığı belirtilen açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve mevcut çalışmalara, müşterilerin daha fazla erişime sahip olacağı belirtildi.

MGM ile yapılan satın alma anlaşması, Amazon'un ikinci büyük alımı oldu. Şirket, 2017'de süpermarket zinciri Whole Foods'u 13,7 milyar dolara almıştı.

İÇERİKLER, PRIME VİDEO KÜTÜPHANESİNE EKLENECEK

Metro Goldwyn Mayer'ın, şu anda yaklaşık 4 bin film ve 17 bin saatlik TV içeriği bulunan dev bir kütüphanesi var.

Satın alma tamamlandığında, tüm bu içerikler Amazon Prime Video platformuna eklenebilir. Bu da Prime Video kütüphanesini eşi benzeri bulunmayan bir medya platformuna dönüştürebilir.