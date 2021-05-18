Amazon, ünlü film stüdyosu MGM'yi 9 milyar dolara satın almak istiyor

Amazon, prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden Metro Goldwyn Mayer'ı 9 milyar dolar karşılığında bünyesine katmak için görüşmeler yapıyor.

E-ticaret devi Amazon, dünyanın en köklü film-dizi prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden biri olan Metro Goldwyn Mayer'ı (MGM) bünyesine katmak istiyor.

Gelen bilgilere göre, şu anda MGM ile görüşmelere başlayan Amazon, 9 milyar dolarlık satın alma teklifi sundu.

Bünyesinde birçok ünlü yapımı barındıran MGM'nin satılması, özellikle medya sektöründe Amazon'un elini oldukça güçlendirebilir.

İÇERİKLER, PRIME VİDEO KÜTÜPHANESİNE EKLENECEK

Metro Goldwyn Mayer'ın şu anda yaklaşık 4 bin film ve 17 bin saatlik TV içeriği bulunan dev bir kütüphanesi var.

Satın almanın gerçekleşmesi halinde, tüm bu içerikler Amazon Prime Video platformuna eklenebilir. Bu da Prime Video kütüphanesini eşi benzeri bulunmayan bir medya platformuna dönüştürebilir.

The Information'da yer alan bilgilere göre, Amazon ve MGM arasındaki görüşmeler devam ediyor ve anlaşma olumlu veya olumsuz sonuçlanmış değil.

