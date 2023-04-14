Amazon, üretken yapay zeka yarışında 'ben de varım' dedi Amazon'un Web Hizmetleri birimi (AWS) diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Son zamanlarda, ChatGPT gibi sohbet botlarına olan ilgi, dev şirketlerin de dikkatini çekti ve birçok şirket, bu alana yönelmeye başladı.

Amazon'dan yapay zeka hamlesi

Amazon'un Web Hizmetleri birimi (AWS) diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurdu.

AWS'den yapılan duyuruda, yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin, 20 yılı aşkın bir süredir Amazon'un odak noktası olduğuna işaret edilerek, müşterilerin işlerinde üretken yapay zekayı kullanmasını kolay ve pratik hale getirecek yenilikler açıklandı.

Duyuruda, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin dikkati çeken ilk geniş üretken yapay zeka deneyimi olduğu anımsatılarak, temel modellerle üretken AI uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin bir yolu olan "Amazon Bedrock" ve "Amazon Titan" modelleri tanıtıldı.

Bedrock'ın müşterilerin temel modelleri kullanarak üretken AI tabanlı uygulamalar oluşturmasının ve ölçeklendirmesinin "en kolay yolu" olduğu ifade edilen duyuruda, uygulamanın metin ve görüntüler için bir dizi güçlü temel modele erişim yeteneği sunacağı bildirildi.