Amazon'da 45 milyar dolarlık hırsızlık ürünü satıldı

Amazon üzerinden satılan hırsızlık ürünlerinin 45 milyar dolarlık hacme ulaştığı belirtiliyor.

Dünyanın en popüler e-ticaret devi platformlarından ABD merkezli Amazon, hırsızların da bir numaralı uğrak noktası konumunda.

Hırsızlık ürünlerinde yüz yüze satış olmadığı için kötü niyetli kişiler, bu gibi ürünleri satmak için Amazon'u tercih ediyor.

Özellikle ABD'deki hırsızlar, çaldıkları malları Amazon üzerinden satışa çıkararak devasa gelirler elde edebiliyor.

Bunu önlemek için firmalar, her yıl milyonlarca dolar harcayarak özel güvenlik önemleri almak zorunda kalıyor.

45 MİLYAR DOLARLIK HIRSIZLIK ÜRÜNÜ SATILDI

Bu şirketlerden birisi olan sağlık kuruluşu CVS, yaklaşık 5 yıllık bir süreçte 50 milyon dolar civarında hırsızlık olayı yaşamış. Ülke genelinde ise Amazon'dan satılan çalıntı malların değeri 45 milyar doları geçmiş durumda.

Şirket yetkilileri, Amazon suçla mücadele birimleri ve güvenlik kuvvetleri organize suç çeteleri ile yoğun bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Ancak özellikle pandeminin etkisi ile birlikte hırsızlık olaylarının da arttığı ifade ediliyor.



