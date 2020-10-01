Amazon'dan avuç içi ile ödeme imkanı

Amazon'un temassız ve kasasız mağazaları için tanıttığı sistemle, avuç içi izleri kredi kartına kodlanacak ve alıcı, avuç içini mağazada yer alan sensörlere tutarak alışveriş yapabilecek.

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon'un, ABD'nin Seattle kentinde başlattığı pilot uygulamada müşteriler, avuçlarının içini göstererek ödeme yapabiliyor.

AVUÇ İÇİ BİLGİSİ KREDİ KARTINDA

Sisteme göre kullancıların avuç içleri kredi kartı bilgisine dahil edecek. Amazon Go marketlerinden birine giden müşteriler, ödeme için sadece avuç içlerini kasaya gösterecek.

3 KENTTE DAHA BAŞLATILACAK

Amazon One adı verilen sistemin Seattle'ın ardından San Fransisco, New York ve Chicago'da da kullanıma açılacağı belirtildi.

SİSTEM, SALGINDAN ÖNCE BAŞLATILMIŞ

CNN'e sistem hakkında bilgi veren Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Dilip Kumar, Amazon One'ın koronavirüs salgınından önce çalışır hale getirildiğini söyledi.

Yine de salgın günlerinde temastan uzak alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların sistemi kullanması bekleniyor.

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Avuç içi uygulamasına ABD'de karşı çıkanlar da var. Daha önce yüz tanımlama yazılımı nedeniyle gizlilik eleştirileri alan şirkete bu kadar önemli bir verinin verilmesi eleştirilere de neden oldu.

REKOGNİTİON ELEŞTİRİLMİŞTİ

Özellikle Amazon'un yüz tanıma sistemi Rekognition'un polise bilgi satıyor olması şirketi eleştiri oklarının hedefine oturtmuştu. Amazon daha sonra açıklama yaparak Rekognition'ın hizmetlerinden polisin yararlanmasını durdurmuştu.

"AVUÇ İZLERİ KORUMA ALTINDA"

Kumar, avuç izlerinin Amazon genel merkezinde şifreli bir şekilde tutulduğunu söyledi.

Amazon CEO'su Jeff Bezos