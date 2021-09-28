Amazon'dan yeni oyun: Ekran kartlarını yakan New World yayınlandı

Beta sürümü, ekran kartlarını kullanılamaz hale getiren Amazon'un yeni oyunu New World, Steam üzerinden erişime açıldı.

Amazon Game Studios tarafından geliştirilen ve kapalı beta sürecinde yoğun bir şekilde eleştirilen New World oyunu, daha çıkmadan oldukça konuşulmuştu.

Özellikle RTX 3090 grafik kartlarına sahip birçok oyuncu, oyunun sistemlerini kullanılamaz hale getirdiğini rapor etti. Ayrıca belirtilen sorunlar arasında ekran kartlarının aşırı ısınması ve maksimum güç kullanarak hasar oluşturması da var.

Söz konusu problem, oyunun menü ekranlarında kare hızı limitinin bulunmaması nedeniyle kaynaklanıyordu.

Bu nedenle ekran kartları, sonsuz sayıda kare hızı oluşturmaya çalışıyor ve bir süre sonra aşırı ısınarak kullanılamaz hale geliyor.

SORUNSUZ TAM SÜRÜN ERİŞİME AÇILDI

Aksiyon ve macera tutkunlarını hedef alan MMO tarzındaki New World, hatasız bir şekilde yayınlandı.

New World'ün resmi internet sitesi ya da Steam üzerinden satın alınabilen oyun, 109 TL'lik fiyat ile ülkemizdeki oyunculara sunuldu.

İlk yorumlara baktığımızda, beta sürecindeki tüm olumsuzlukların giderildiğini ve oyuncuların New World oyununu oldukça beğendiğini söyleyebiliriz.

Çevrimiçi, tek oyunculu veya PvP şekilde oynanabilen oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde:

NEW WORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2400 ya da dört çekirdekli, 3 GHz AMD

Intel Core i5-2400 ya da dört çekirdekli, 3 GHz AMD Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 280 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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