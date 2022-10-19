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    Amazon'un internet uyduları Pentagon'a hizmet verecek

    Amazon'un internet uyduları, Pentagon'a veri akışı sağlamak için kullanılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:24
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    Amazon'un internet uyduları Pentagon'a hizmet verecek

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

    Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatmayı amaçlıyor.

    Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri 2020 yılında vermişti. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

    Amazon'un uyduları Pentagon'a çalışacak

    Pentagon, Amazon'un geniş bant internet erişimi sağlamak için kuracağı Kuiper uydularını kendi amaçları için kullanacak.

    amazon

    ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Geliştirme Ajansı Direktörü Derek Tournear, Amazon'un gelecekteki uydularından bazılarının Pentagon'un lazer iletişim terminalleriyle donatılacağını söyledi.

    Bu amaçla Amazon, dünyanın dört bir yanındaki askeri güçlere hızlı bir şekilde veri aktarmak için uydularındaki terminalleri kullanacak.


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