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    Amazon'un MGM'yi satın almasına AB'den onay çıktı

    Amazon, prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden Metro Goldwyn Mayer'ı 8,45 milyar dolar karşılığında bünyesine katmak için anlaşmaya varmıştı. Avrupa Birliği, söz konusu satın almayı onayladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.03.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:53
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    Amazon'un MGM'yi satın almasına AB'den onay çıktı

    E-ticaret devi Amazon, dünyanın en köklü film-dizi prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden biri olan Metro Goldwyn Mayer'ı 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

    MGM ile yapılan satın alma anlaşması, Amazon'un ikinci büyük alımı oldu. Şirket, 2017'de süpermarket zinciri Whole Foods'u 13,7 milyar dolara almıştı.

    Metro Goldwyn Mayer'ın, şu anda yaklaşık 4 bin film ve 17 bin saatlik TV içeriği bulunan dev bir kütüphanesi var.

    Satın alma tamamlandığında, tüm bu içerikler Amazon Prime Video platformuna eklenebilir. Bu da Prime Video kütüphanesini eşi benzeri bulunmayan bir medya platformuna dönüştürebilir.

    mgm

    AVRUPA BİRLİĞİ DE ONAY VERDİ

    AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD firması Amazon'un MGM'yi satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu satın almanın Avrupa'da rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtildi.

    Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

    AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

    Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

    Amazon un MGM yi satın almasına AB den onay çıktı #2


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